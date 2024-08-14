Ефимов: Первый этап программы реновации завершен в 47 районах Москвы
Первый этап реализации программы реновации жилищного фонда Москвы завершен уже в 47 районах столицы, также для жителей 100 домов в 36 районах города приблизились сроки переезда, запланированные на второй и третий этап программы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он отметил, что реновация сегодня охватывает 80% московских районов.
«Первый этап программы реновации, окончание которого предполагается до конца этого года, завершен в 47 районах Москвы. Ряд принятых мер позволил также приблизить сроки новоселья ориентировочно для 14 тысяч москвичей из 100 старых домов, запланированных к расселению в рамках второго и третьего этапа», - пояснил Ефимов.
Он также рассказал, что программу полностью завершили в Коммунарке, Северном, Молжаниновском, Ясеневе, Южном Медведкове и Старом Крюкове.
По окончанию программы в новые дома въедет примерно один миллион горожан. Рядом с новыми жилыми комплексами также возведут новые образовательные, медицинские и спортивные объекты, обустроят места для отдыха.
Глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что с начала реализации программы новоселье отметили уже 148 тысяч москвичей, а еще примерно 20 тысяч находятся в процессе переезда. Сейчас еще 14 новых домов введены в эксплуатацию и готовятся к сдаче. Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков в свою очередь отметил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор с особым вниманием проверяет новостройки по реновации. За время действия программы было проведено 4003 выездные проверки и 24 538 лабораторно-инструментальных исследований для оценки новых зданий.
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