Ефимов: Ввод жилья в Москве в июле вырос в два раза
Объем введенного в эксплуатацию жилья в Москве в июле вырос в два раза, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Темпы строительства в городе наращиваются. В текущем году из общего объема недвижимости, введенной за семь месяцев, 2,2 миллиона квадратных метров приходится на жилье, из них больше 500 тысяч квадратных метров сдано в июле», – отметил Ефимов.
По его словам, с начала 2024 года инвесторы сдали 1,9 миллиона квадратных метров жилья, за счет бюджетных средств было возведено 300 тысяч квадратных метров. Ефимов отметил, что объемы ввода жилья продолжают увеличиваться.
Заммэра рассказал, что в IV квартале года ожидаются самые высокие показатели ввода недвижимости в Москве.
«Таким образом, мы уверены, что плановые показатели в 5,2 миллиона квадратных метров жилья будут достигнуты», – рассказал Ефимов.
Москва является регионом-лидером по темпам и объемам строительства. За последние пять лет объем строительства и ввода в жилье в Москве вырос в два раза.
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