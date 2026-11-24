Глава кабмина уточнил, что у РФ есть свои фундаментальные модели, а прикладные инструменты активно внедряют в промышленности, социальной сфере и госуправлении. Объем услуг по разработке и реализации решений в области ИИ в прошлом году достиг почти 37 млрд рублей.



В промышленности интеллектуальные модели помогают минимизировать внеплановые простои и снизить долю брака, в сельском хозяйстве — следить за полями и рациональнее применять удобрения, в здравоохранении — сокращать рутинную нагрузку на врачей.



Премьер подчеркнул, что почти четверть обследований грудной клетки при томографии и рентгенографии уже проводится с участием ИИ. При этом технологии остаются именно помощником. Окончательное заключение всегда остается за живым специалистом.



Недавно в столице уже обсуждали внедрение искусственного интеллекта в коммерческом секторе. Речь идет о крупной ИТ-конференции RLT.Conf «В ИТ с головой × ИИ × бизнес». Ее организовал просветительский проект «Росэлторг.Университет».

