Собянин принял участие в стратегической сессии по внедрению и регулированию ИИ
В России формирование рынка технологий искусственного интеллекта остается одной из приоритетных задач для бизнеса и власти. Этой теме посвятили стратегическую сессию, которую провел премьер-министр Михаил Мишустин. В ней принял участие мэр Москвы Сергей Собянин, сообщила пресс-служба столичной администрации.
Глава кабмина уточнил, что у РФ есть свои фундаментальные модели, а прикладные инструменты активно внедряют в промышленности, социальной сфере и госуправлении. Объем услуг по разработке и реализации решений в области ИИ в прошлом году достиг почти 37 млрд рублей.
В промышленности интеллектуальные модели помогают минимизировать внеплановые простои и снизить долю брака, в сельском хозяйстве — следить за полями и рациональнее применять удобрения, в здравоохранении — сокращать рутинную нагрузку на врачей.
Премьер подчеркнул, что почти четверть обследований грудной клетки при томографии и рентгенографии уже проводится с участием ИИ. При этом технологии остаются именно помощником. Окончательное заключение всегда остается за живым специалистом.
Недавно в столице уже обсуждали внедрение искусственного интеллекта в коммерческом секторе. Речь идет о крупной ИТ-конференции RLT.Conf «В ИТ с головой × ИИ × бизнес». Ее организовал просветительский проект «Росэлторг.Университет».
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