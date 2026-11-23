В Москве состоялась крупная ИТ-конференция RLT.Conf «В ИТ с головой × ИИ × бизнес», организованная просветительским проектом Росэлторг.Университет. Эксперты технологического сектора, предприниматели и разработчики обсудили экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта, безопасность интеграции цифровых решений и психологическую адаптацию команд к работе с новыми технологиями.

«RLT.Conf растёт: в этом году аудитория конференции увеличилась по сравнению с прошлым годом. При этом программа сохранила фокус на актуальных для сообщества темах. Мы видим, что в условиях постоянных перемен людям всё важнее понимать, как справляться с нагрузкой и заботиться о себе. Поэтому на конференции мы традиционно решили взглянуть на технологический прогресс и с точки зрения психологии», — отметила заместитель гендиректора Росэлторг по организационному развитию Виктория Яшина.

Центральной темой дискуссий стала практическая отдача от технологий. Так, заместитель гендиректора Росэлторг Виктор Симоненко представил кейсы применения алгоритмов в сфере закупок, подчеркнув, что результативность ИИ зависит от качества исходных данных, точной настройки под задачи и предварительно заданных метрик. В свою очередь, генеральный директор Metamentor Матвей Пак рекомендовал бизнесу делать ставку на компактные специализированные модели вместо универсальных, а CEO AI Influence Алексей Парфун отметил, что сегодня генерация контента дешевеет, однако цена верификации данных и ответственности за принятые решения, напротив, растет.

Наряду с техническими вопросами в повестку вошел трек ментального здоровья и лидерства.

Специальным гостем конференции стала Ирина Хакамада, представившая концепцию дао-лидерства — методику поиска возможностей и принятия решений в условиях высокой неопределенности.

В финале мероприятия были подведены итоги конкурса технологических стартапов RLT.Startup с призовым фондом 1,5 миллиона рублей. Победителем признали команду «Энтропия», разработавшую прототип B2B-маркетплейса на базе ИИ-агентов. Награду разработчикам вручил генеральный директор Росэлторг Андрей Кашутин.

