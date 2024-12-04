Собянин принял решение об индексации московских социальных выплат
С 1 января 2025 года социальные выплаты москвичей проиндексируют на 5,5%. Минимальный размер пенсии с городской доплатой составит 25 850 рублей в месяц. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.
На 5,5% увеличатся размеры единовременных и ежемесячных выплат многодетным семьям, детям и родителям погибших военнослужащих, семьям, воспитывающим детей с инвалидностью или инвалидов с детства, студенческим семьям и другим льготным категориям граждан.
Также вырастут выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, участникам обороны Москвы, труженикам тыла, детям войны. Проиндексируют выплаты юбилярам супружеской жизни и долгожителям в возрасте 100 лет и больше.
В следующем году запланированы единовременные выплаты к праздничным и памятным датам, а их размеры определят отдельными решениями мэра.
Юрист ранее сообщила о двух масштабных индексациях пенсий в 2025 году. По ее словам, с 1 апреля на рекордные 14,75% будут повышены социальные пенсии и пенсии по гособеспечению.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru