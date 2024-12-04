Собянин принял решение об индексации московских социальных выплат

Также вырастут выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, участникам обороны Москвы, труженикам тыла, детям войны. Проиндексируют выплаты юбилярам супружеской жизни и долгожителям в возрасте 100 лет и больше.

В следующем году запланированы единовременные выплаты к праздничным и памятным датам, а их размеры определят отдельными решениями мэра.

Юрист ранее сообщила о двух масштабных индексациях пенсий в 2025 году. По ее словам, с 1 апреля на рекордные 14,75% будут повышены социальные пенсии и пенсии по гособеспечению.







