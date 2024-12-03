Юрист Ногайлиева сообщила о двух масштабных индексациях пенсий в 2025 году
Две масштабные индексации пенсий пройдут в России в 2025 году. Об этом рассказала доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева в беседе с агентством «Прайм».
Так, с 1 апреля на рекордные 14,75% будут проиндексированы социальные пенсии и пенсии по гособеспечению. При этом уже с 1 января следующего года власти проведут индексацию страховых пенсий, их повысят на уровень инфляции 2024 года — на 7,3%.
Кроме того, со следующего года Социальный фонд России возобновит индексацию пенсий работающим пенсионерам. К выплатам на декабрь 2024-го прибавят все пропущенные индексации с 2016 года, если у гражданина есть право на них. Ногайлиева уточнила, что работающие пенсионеры получат сумму индексации за 2016-2024 годы только после завершения трудовой деятельности.
Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов напомнил, что россияне, которым исполнилось 80 лет в ноябре, в декабре получат удвоенную фиксированную часть пенсии — 8 134,88 рубля, пишет 360.ru.
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