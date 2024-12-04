Набиуллина: «Тормозной путь» до цели по инфляции займет весь 2025 год
«Тормозной путь» до цели по инфляции в 4% займет весь следующий год, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом она заявила на форуме ВТБ «Россия зовет!».
По словам председателя Центробанка, в РФ необходимо снижать инфляцию, пока она не начала замедляться, и в этом году будет «больше, чем в следующем».
«Но тормозной путь до нашей цели займет весь следующий... и даже прихватит 2026 год», — подчеркнула Набиуллина.
Ранее глава Центробанка заявила, что ключевая ставка — мощный инструмент для борьбы с инфляцией, с ее помощью удалось предотвратить вхождение в инфляционную спираль, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru