Набиуллина: «Тормозной путь» до цели по инфляции займет весь 2025 год

«Тормозной путь» до цели по инфляции в 4% займет весь следующий год, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом она заявила на форуме ВТБ «Россия зовет!».

По словам председателя Центробанка, в РФ необходимо снижать инфляцию, пока она не начала замедляться, и в этом году будет «больше, чем в следующем».

«Но тормозной путь до нашей цели займет весь следующий... и даже прихватит 2026 год», — подчеркнула Набиуллина.

Ранее глава Центробанка заявила, что ключевая ставка — мощный инструмент для борьбы с инфляцией, с ее помощью удалось предотвратить вхождение в инфляционную спираль, пишет «Свободная пресса».

