СК проведет проверку после провала асфальта у жилого дома в Петербурге

Асфальт провалился у жилого дома в Выборгском районе Санкт-Петербурга, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

По данным властей, была зафиксирована просадка асфальтобетонного покрытия в районе шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора, а на улице Харченко возник провал асфальта в зоне водонасыщенных грунтов и тоннельного канализационного коллектора. Угрозы жизни горожан нет, жителей дома 29/20 по 1-му Муринскому проспекту эвакуировали. В районе ЧП в жилых домах отключили газ.

Следственный отдел по Выборгскому району управления Следственного комитета по Петербургу проводит доследственную проверку по факту провала грунта. Как отметили в ведомстве, у дома на 1-ом Муринском проспекте произошел прорыв коллектора,из-за чего расширилась зона просадки асфальта. Специалисты устраняют аварию.

Ранее стало известно, что просевший в Петербурге грунт пока не удалось стабилизировать, продолжается усадка фундамента жилого дома, жителей которого эвакуировали, пишет «Свободная пресса».

