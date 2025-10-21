СК проведет проверку после провала асфальта у жилого дома в Петербурге
Асфальт провалился у жилого дома в Выборгском районе Санкт-Петербурга, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.
По данным властей, была зафиксирована просадка асфальтобетонного покрытия в районе шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора, а на улице Харченко возник провал асфальта в зоне водонасыщенных грунтов и тоннельного канализационного коллектора. Угрозы жизни горожан нет, жителей дома 29/20 по 1-му Муринскому проспекту эвакуировали. В районе ЧП в жилых домах отключили газ.
Следственный отдел по Выборгскому району управления Следственного комитета по Петербургу проводит доследственную проверку по факту провала грунта. Как отметили в ведомстве, у дома на 1-ом Муринском проспекте произошел прорыв коллектора,из-за чего расширилась зона просадки асфальта. Специалисты устраняют аварию.
Ранее стало известно, что просевший в Петербурге грунт пока не удалось стабилизировать, продолжается усадка фундамента жилого дома, жителей которого эвакуировали, пишет «Свободная пресса».
