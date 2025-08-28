Собянин представил новый сервис «Технохантер» для стажировки в сфере инноваций

Студенты, аспиранты и выпускники столичных вузов с 1 сентября смогут пройти стажировку у компаний — резидентов кластера «Ломоносов». Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В павильоне «Экономика Москвы» состоится дискуссия о трендах рынка труда

По его словам, для этого на платформе i.moscow будет создан новый сервис «Технохантер», в котором уже представлены запросы более 20 предприятий, которым требуются, в том числе, талантливый IT-специалист и молодой инженер-химик.

Мэр отметил, что резиденты кластера «Ломоносов» не впервые принимают на практику молодых специалистов.

«Для ребят это отличная возможность получить реальный опыт, а для города — привлечь к инновационному развитию столицы молодых специалистов», — заключил градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что московский инновационный кластер создал сервис для налаживания связей между наукой и бизнесом R&D Hub, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: sobyanin.ru
ТЕГИ:ОбразованиеСтудентыСергей СобянинМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры