В павильоне «Экономика Москвы» состоится дискуссия о трендах рынка труда
В парке Музеон, в павильоне «Экономика Москвы» на форуме «Территория будущего. Москва 2030», сегодня, 28 августа речь пойдет о новых форматах занятости, дефиците кадров, трансформации карьерных ожиданий и подготовке молодых специалистов. В дискуссии "PRO карьеру: тренды от лидеров рынка" примет участие заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева, руководители и топ-менеджеры ведущих компаний.
Участники обсудят существующие возможности карьерного и зарплатного роста в России, а также будущее рынка труда. Работодатели расскажут, как преодолевают нехватку кадров. Отдельное внимание будет уделено изменению рынка труда, в том числе, какие модели занятости открываются в меняющейся экономике. Важнейший вопрос встречи – как построить систему, где интересы города, бизнеса и работников совпадают.
Помимо Багреевой в дискуссии примут участие - заместитель генерального директора – директор Блока инженерных компетенций АНО «Корпоративная Академия Росатома» Алексей Пономаренко, директор управления привлечения талантов блока «Люди и культура» ПАО «Сбербанк» Анна Овчинникова, заместитель вице-президента по персоналу VK Ольга Щербинина, старший управляющий директор – заместитель генерального директора по персоналу ИТ-холдинга Т1 Екатерина Колесникова и руководитель проектов hh.ru Елена Лондарь. Модератором сессии выступит проректор по работе со студентами Сколтеха Денис Столяров.
В рамках форума «Территория будущего. Москва 2030» – дети и взрослые смогут посмотреть на работу современного беспилотного транспорта, поиграть на технологичных спортивных площадках, изучить образовательные, медицинские и промышленные инновации, пообщаться с роботами и искусственным интеллектом, погрузиться в VR-пространство и многое другое.
