Собянин поздравил выпускников московских школ с праздником последнего звонка

Он отметил, что город создает все возможности для того, чтобы школьники получали качественное образование, раскрывали свои таланты и могли легко определиться с будущей профессией.

Для сдачи ГИА по программам среднего общего образования (ГИА-11, или едином государственном экзамене) в Москве зарегистрировались 87 511 человек, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. В числе зарегистрировавшихся — 67 983 выпускника 2024 года, 14 457 выпускников прошлых лет, 160 человек, которые не прошли ГИА-11 в предыдущие годы, 2489 человек, которые обучались по программам среднего профессионального образования, и 30 выпускников иностранных образовательных организаций.

Помимо этого, для сдачи ЕГЭ зарегистрировались 2392 учащихся 10-х классов, которые завершили освоение программы по предмету. Также по поручению президента России Владимира Путина выпускники смогут выбрать один предмет и пересдать по нему ЕГЭ. Такая опция действует в основной период проведения экзаменов — 4 и 5 июля. Если экзамен пересдан, то предыдущий результат ЕГЭ по пересдаваемому предмету будет аннулирован.



