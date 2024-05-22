Собянин: Призерам финала Московской олимпиады школьников вузы предоставят льготы
Победителями и призерами Московской олимпиады школьников стали более 6,3 тысячи ребят. Результаты подвел мэр города Сергей Собянин.
По его словам, победителям и призерам вузы предоставляют льготы. Например, поступление без экзаменов по профилю олимпиады, дополнительные баллы или 100 баллов по ЕГЭ по предмету соревнования.
Олимпиада рассчитана на учеников 5–11-х классов и проходила с октября по апрель по 22 направлениям, включая культурные аспекты.
Также Собянин напомнил, что сборная Москвы завоевала 1331 диплом заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, в том числе 260 дипломов победителей.
Абсолютными победителями состязаний стали 36 учеников школ города. Учащиеся из Москвы улучшили прошлогодние результаты по биологии, информатике, искусству, технологии, физкультуре, немецкому и итальянскому языкам. Так, 90 человек получили дипломы по двум предметам, девять учеников — сразу по трем.
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