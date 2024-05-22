Собянин: Призерам финала Московской олимпиады школьников вузы предоставят льготы

Победителями и призерами Московской олимпиады школьников стали более 6,3 тысячи ребят. Результаты подвел мэр города Сергей Собянин.

По его словам, победителям и призерам вузы предоставляют льготы. Например, поступление без экзаменов по профилю олимпиады, дополнительные баллы или 100 баллов по ЕГЭ по предмету соревнования.

Собянин назвал ключевые направления стратегии развития образования Москвы

Олимпиада рассчитана на учеников 5–11-х классов и проходила с октября по апрель по 22 направлениям, включая культурные аспекты.

Также Собянин напомнил, что сборная Москвы завоевала 1331 диплом заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, в том числе 260 дипломов победителей.

Абсолютными победителями состязаний стали 36 учеников школ города. Учащиеся из Москвы улучшили прошлогодние результаты по биологии, информатике, искусству, технологии, физкультуре, немецкому и итальянскому языкам. Так, 90 человек получили дипломы по двум предметам, девять учеников — сразу по трем.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы
ТЕГИ:МоскваШкольникиЕГЭ

Горячие новости

Все новости

партнеры