Собянин: Призерам финала Московской олимпиады школьников вузы предоставят льготы

Олимпиада рассчитана на учеников 5–11-х классов и проходила с октября по апрель по 22 направлениям, включая культурные аспекты.

Также Собянин напомнил, что сборная Москвы завоевала 1331 диплом заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, в том числе 260 дипломов победителей.

Абсолютными победителями состязаний стали 36 учеников школ города. Учащиеся из Москвы улучшили прошлогодние результаты по биологии, информатике, искусству, технологии, физкультуре, немецкому и итальянскому языкам. Так, 90 человек получили дипломы по двум предметам, девять учеников — сразу по трем.

