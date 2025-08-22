Собянин поручил продолжить работу по развитию центров «Мои документы»
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил продолжить работу по повышению качества и сокращению сроков предоставления государственных и муниципальных услуг в центрах «Мои документы».
В своём Telegram-канале он отметил, что столичные центры госуслуг отмечают 14-летие. К настоящему времени они заменили в Москве более 1,2 тысячи приёмных различных органов власти.
Градоначальник указал, что на сегодняшний день в столице работают 139 центров «Мои документы», в том числе восемь окружных флагманских офисов и Дворец госуслуг на ВДНХ. И предоставляемые ими сервисы постоянно развиваются.
«Центры начали обучать горожан цифровой грамотности, расширяются темы для видеоконсультаций, по ряду услуг сферы ЖКХ предусмотрена возможность сразу их оформить», - написал Собянин.
Мэр добавил, что в 2024 году московские центры «Мои документы» оказали более 15 миллионов услуг.
Ранее Челябинск стал первым российским городом, в котором был запущен сервис обслуживания в МФЦ по биометрии, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Психолог рассказала, почему женщины составляют 80% сект
- Минпросвещения предложило сократить изучение английского языка в 5-7 классах
- Пик был в 90-е: В России стали пристально следить за похожими на секты организациями
- Певица Пелагея стала послом «Интервидения»
- ООН объявила состояние катастрофического голода в секторе Газа
- Отсутствие законного понятия секты объяснили судебными рисками
- Армия России освободила три населенных пункта в ДНР
- ФСБ задержала двух жителей Приморья за сотрудничество с СБУ
- Армения приостановила поставки российского газа
- Рэпер ST: «Евровидение» - совсем не то, с чем нужно соревноваться
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru