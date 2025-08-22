Собянин поручил продолжить работу по развитию центров «Мои документы»

В своём Telegram-канале он отметил, что столичные центры госуслуг отмечают 14-летие. К настоящему времени они заменили в Москве более 1,2 тысячи приёмных различных органов власти.

Градоначальник указал, что на сегодняшний день в столице работают 139 центров «Мои документы», в том числе восемь окружных флагманских офисов и Дворец госуслуг на ВДНХ. И предоставляемые ими сервисы постоянно развиваются.

«Центры начали обучать горожан цифровой грамотности, расширяются темы для видеоконсультаций, по ряду услуг сферы ЖКХ предусмотрена возможность сразу их оформить», - написал Собянин.

Мэр добавил, что в 2024 году московские центры «Мои документы» оказали более 15 миллионов услуг.

Ранее Челябинск стал первым российским городом, в котором был запущен сервис обслуживания в МФЦ по биометрии, сообщает RT.

