Собянин поручил открыть новую поликлинику в Некрасовке в сжатые сроки
Детско-взрослую поликлинику вблизи Зенинского шоссе в районе Некрасовка поручено открыть до конца 2026 года. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в ходе личного приёма граждан он обсудил этот вопрос с многодетным отцом Алексеем Канайкиным, который попросил поскорее завершить строительство медучреждения.
Градоначальник отметил, что поликлиника является важным объектом для жителей северной части района. Она будет рассчитана на 750 посещений в смену. В медучреждении будут созданы комфортные условия для пациентов и врачей, а также установлено самое современное оборудование.
«По планам... запуск поликлиники в первом квартале 2027 года. Но я попрошу коллег ускорить, так, чтобы её ввели всё-таки до конца уже следующего года», — пообещал мэр.
Ранее Собянин рассказал, что в Филимонковском районе открылись новая школа и поликлиника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
