Собянин поручил открыть новую поликлинику в Некрасовке в сжатые сроки

По его словам, в ходе личного приёма граждан он обсудил этот вопрос с многодетным отцом Алексеем Канайкиным, который попросил поскорее завершить строительство медучреждения.

Градоначальник отметил, что поликлиника является важным объектом для жителей северной части района. Она будет рассчитана на 750 посещений в смену. В медучреждении будут созданы комфортные условия для пациентов и врачей, а также установлено самое современное оборудование.

«По планам... запуск поликлиники в первом квартале 2027 года. Но я попрошу коллег ускорить, так, чтобы её ввели всё-таки до конца уже следующего года», — пообещал мэр.

