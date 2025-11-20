Сергей Собянин рассказал, какие медучреждения для детей построят в Москве

Москва сформировала современную доступную медицинскую систему для более чем 2 млн детей. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.

«Сегодня, в Международный день педиатра, выражаю самую глубокую и искреннюю признательность врачам, которые каждый день оберегают здоровье наших детей», — указал градоначальник.

Первичную помощь в Москве дети получают в 46 медучреждениях, в том числе амбулаторно-поликлиническом отделении на базе детской больницы им. Н.Ф. Филатова, детских и детско-взрослых поликлиниках. Серьезное лечение или операцию проводят в девяти стационарах и детских подразделениях больницы им. М.П. Кончаловского и Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка».

Город активно развивает медицинскую инфраструктуру и внедряет новые подходы к организации помощи. В прошлом году для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта были открыты три детских эндоскопических центра. В апреле текущего года в шести специализированных детских центрах начали прием пациентов по направлениям «Кардиохирургия», «Кардиология» и «Гастроэнтерология». Также в Москве запустили проект центров ранней помощи для родившихся до срока детей с низким и экстремально низким весом либо перенесших критическое состояние в первые дни жизни.

За последние четыре года в городе построили более 20 объектов детской медицины. Один из наиболее масштабных проектов — ультрасовременный комплекс детской больницы святого Владимира. При этом продолжается модернизация действующих клиник. До 2028 года в столице планируется построить детский центр ортопедии и нейрореабилитации, а также детский многопрофильный больничный комплекс в районе Филевский Парк.

