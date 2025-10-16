Собянин: Поддержка участников СВО и членов их семей остается приоритетом Москвы

Он рассказал, что в список мер поддержки входят ежемесячное пособие на детей без учета имущественного положения семьи, освобождение от оплаты дошкольных учреждений, секций, кружков, продленки и питания в школах и колледжах.

Также семьи участников СВО освобождаются от оплаты при получении среднего профессионального или высшего образования, получают помощь в устройстве детей в детские сады, школы и учреждения соцзащиты.

«По всем вопросам участников СВО и членов их семей ждут в Едином центре поддержки. В нём можно получить помощь по различным направлениям», - написал градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что в Едином центре поддержки в Москве оказали более 400 тысяч услуг участникам СВО и членам их семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

