Собянин: Поддержка участников СВО и членов их семей остается приоритетом Москвы
Приоритетом Москвы остаётся всесторонняя поддержка участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он рассказал, что в список мер поддержки входят ежемесячное пособие на детей без учета имущественного положения семьи, освобождение от оплаты дошкольных учреждений, секций, кружков, продленки и питания в школах и колледжах.
Также семьи участников СВО освобождаются от оплаты при получении среднего профессионального или высшего образования, получают помощь в устройстве детей в детские сады, школы и учреждения соцзащиты.
«По всем вопросам участников СВО и членов их семей ждут в Едином центре поддержки. В нём можно получить помощь по различным направлениям», - написал градоначальник.
Ранее Собянин заявил, что в Едином центре поддержки в Москве оказали более 400 тысяч услуг участникам СВО и членам их семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru