Собянин рассказал, как город поддерживает участников конкурса «Новатор Москвы»

Конкурс «Новатор Москвы» за шесть лет стал ключевым инструментом стимулирования роста технологического предпринимательства в городе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Стать участниками в конкурсе могут изобретатели и команды до 5 человек в возрасте от 14 лет, создавшие инновационный или R&D-проект, который поспособствует развитию экономики и модернизации инфраструктуры Москвы.

«С 2020 года в конкурсе приняли участие более 16 200 ученых, изобретателей и предпринимателей; 210 проектов-финалистов разделили призовой фонд свыше 120 млн рублей», - подчеркнул Собянин.

Также участникам предоставляют доступ к столичной инфраструктуре, возможности для внедрения разработок, профессиональная помощь в поиске инвесторов и поддержка в привлечении клиентов. Многие победители и участники «Новатора Москвы» внедрили свои решения в реальную экономику в столице, других регионах России и за рубежом. Всего было привлечено более 1,4 млрд рублей инвестиций.

В числе победителей и призеров конкурса — образовательная платформа для специалистов в области беспилотной авиации «Квадросим», специализирующийся на технологиях разделения фаз природного газа проект «Внутритрубные сепараторы» компании «Аэрогаз», первый отечественный нейроимплант для восстановления зрения ELVIS V. Кроме того, на «Новаторе Москвы» побеждали цифровой двойник конструкционных элементов зданий, сооружений, механизмов для контроля строительных процессов онлайн BimAR, проект «ГК Биомикрогели» по созданию инновационных и экологичных моющих средств и косметики WONDER LAB, модульные внутритрубные роботы «Тьюбот».

Как отметил Собянин, конкурс доказал эффективность в качестве платформы для развития технологического предпринимательства. Участники продемонстрировали впечатляющие результаты масштабирования от роста оборота до выхода на международные рынки.

