Собянин: Платформа «Электронный дом» помогла решить 900 тысяч вопросов москвичам

По его словам, все чаще на платформе проводятся общие собрания собственников. В 2024 году состоялось уже более 9000 таких мероприятий.

Популярны у москвичей и опросы собственников, которые помогают понять, нужно ли ставить во дворе шлагбаум, пользоваться ли услугами консьержа, а также определиться с кандидатурой председателя совета дома.

Градоначальник добавил, что «Электронный дом» интегрирован с 19 ключевыми системами Москвы. Здесь можно получать уведомления об аварийных и плановых отключениях, передавать показания счетчиков, оплачивать коммунальные услуги и так далее. Важно и то, что платформа безопасна и прозрачна, поскольку в чат не могут войти случайные люди, подчеркнул Собянин.

Ранее Собянин заявил, что сотрудники офисов «Мои документы» работают по московскому стандарту госуслуг уже 10 лет.

