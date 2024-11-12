Собянин: Платформа «Электронный дом» помогла решить 900 тысяч вопросов москвичам
Москвичи смогли решить 900 тысяч вопросов, касающихся проживания в многоквартирных домах, благодаря платформе «Электронный дом». Об этом в день четырехлетия со дня ее основания заявил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, все чаще на платформе проводятся общие собрания собственников. В 2024 году состоялось уже более 9000 таких мероприятий.
Популярны у москвичей и опросы собственников, которые помогают понять, нужно ли ставить во дворе шлагбаум, пользоваться ли услугами консьержа, а также определиться с кандидатурой председателя совета дома.
Градоначальник добавил, что «Электронный дом» интегрирован с 19 ключевыми системами Москвы. Здесь можно получать уведомления об аварийных и плановых отключениях, передавать показания счетчиков, оплачивать коммунальные услуги и так далее. Важно и то, что платформа безопасна и прозрачна, поскольку в чат не могут войти случайные люди, подчеркнул Собянин.
Ранее Собянин заявил, что сотрудники офисов «Мои документы» работают по московскому стандарту госуслуг уже 10 лет.
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