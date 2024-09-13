Сергей Собянин: Московский стандарт госуслуг работает уже 10 лет
Сотрудники офисов «Мои документы» работают по московскому стандарту госуслуг уже 10 лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По словам мэра, стандарты формировали сами горожане, они состоят из восьми правил: «Выслушать. Услышать. Помочь», «Доступность и удобство», «Беречь время клиента», а также «Дружелюбие и приветливость».
Также Собянин рассказал, что в 2017-м добавилась концепция искреннего сервиса, которая заключается в индивидуальном подходе к каждому сотруднику.
Сотрудники офисов «Мои документы» создают комфортную атмосферу на городских мероприятиях второй год. Так, на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» они помогали гостям ориентироваться на площадке Гостиного Двора и вели экскурсии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru