Сергей Собянин: Московский стандарт госуслуг работает уже 10 лет

По словам мэра, стандарты формировали сами горожане, они состоят из восьми правил: «Выслушать. Услышать. Помочь», «Доступность и удобство», «Беречь время клиента», а также «Дружелюбие и приветливость».

Также Собянин рассказал, что в 2017-м добавилась концепция искреннего сервиса, которая заключается в индивидуальном подходе к каждому сотруднику.

Сотрудники офисов «Мои документы» создают комфортную атмосферу на городских мероприятиях второй год. Так, на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» они помогали гостям ориентироваться на площадке Гостиного Двора и вели экскурсии.

