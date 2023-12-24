Собянин рассказал о расширении проекта «Искренний сервис»
Проекту «Искренний сервис» центров государственных услуг «Мои документы» исполнилось шесть лет, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник напомнил, что проект создан для того, чтобы посетители центров госуслуг получали не только качественный сервис, но и душевное отношение. По его словам, по такому стандарту сотрудники работают также за пределами офисов.
Администраторы помогают записаться на прием в поликлинику, получить доступ к электронной медкарте и сопровождают маломобильных посетителей. С 2023 года сотрудники регистрируют пациентов во флагманских центрах городских больниц.
Собянин рассказал, что летом 2023 года сотрудники центров госуслуг начали водить экскурсии. Специалисты рассказывают о работе медучреждений. Экскурсии прошли во флагманских центрах больниц №15 имени Филатова, имени Боткина и в Инфекционной клинической больнице №1, уточнил мэр.
Ранее градоначальник сообщил, что к концу 2023 года в столице будут работать 120 центров московского долголетия.
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