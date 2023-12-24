Собянин рассказал о расширении проекта «Искренний сервис»

Градоначальник напомнил, что проект создан для того, чтобы посетители центров госуслуг получали не только качественный сервис, но и душевное отношение. По его словам, по такому стандарту сотрудники работают также за пределами офисов.

Администраторы помогают записаться на прием в поликлинику, получить доступ к электронной медкарте и сопровождают маломобильных посетителей. С 2023 года сотрудники регистрируют пациентов во флагманских центрах городских больниц.

Собянин рассказал, что летом 2023 года сотрудники центров госуслуг начали водить экскурсии. Специалисты рассказывают о работе медучреждений. Экскурсии прошли во флагманских центрах больниц №15 имени Филатова, имени Боткина и в Инфекционной клинической больнице №1, уточнил мэр.

Ранее градоначальник сообщил, что к концу 2023 года в столице будут работать 120 центров московского долголетия.

