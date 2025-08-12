Собянин: Новый путепровод свяжет Ярославское и Дмитровское шоссе

Путепровод через пути Ярославского направления Московской железной дороги строят на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Сооружение соединит Бабушкинский, Лосиноостровский и Ярославский районы. Длина путепровода составит 370 метров, он пройдет от Анадырского до Хибинского проезда, создав новую связку между Ярославским и Дмитровским шоссе. Сооружение спроектировано в форме подковы.

«Так мы сохраняем важные объекты — пешеходный мост через железную дорогу, здание поликлиники — объект культурного наследия и храм святителя Макария», — написал Собянин.

Сейчас проводится подготовка площадки для строительства и временных подъездных дорог. По завершении работ запланировано благоустройство и озеленение территории.

