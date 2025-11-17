Собянин: Открыт уникальный центр ранней помощи для детей в Морозовской больнице
В Москве после реконструкции открыли два лечебных корпуса Морозовской детской больницы. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что один из открытых корпусов был передан Центру ранней помощи детям, которые «при рождении имеют низкую массу тела, хронические серьёзные проблемы при родах».
«Им требуется комплексная медицинская поддержка. Вот такой центр здесь будет оказывать им помощь с помощью самых лучших врачей Морозовской больницы», – почдеркнул Собянин.
Градоначальник добавил, что проект важен для всей страны, так как в Москву «приезжают и обращаются за помощью» дети со всей России.
Ранее Собянин заявил, что в Москве началось строительство нового комплекса НИИ имени Склифосовского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рынок нейросетевой музыки вырастет до $3 млрд к 2028 году
- СМИ: США рассматривают возможность безопасного выезда Мадуро в другую страну
- Новый дефект Lada Vesta объяснили санкциями и нехваткой кадров
- Генеративные нейросети создают десятки миллионов треков за считанные месяцы
- Лучше только «Батя 2»: Как «Иллюзия обмана 3» победила в битве за зрителя
- Германия снимет ограничения на экспорт вооружений Израилю
- Экс-премьера Бангладеш заочно приговорили к смертной казни
- «Превосходят многих»: Гнесинка и ВШЭ создали трех ИИ-музыкантов
- Депутат Метелев: Новые сроки обучения в вузах «заказали» работодатели
- ХК «Динамо» объявил об уходе тренера Кудашова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru