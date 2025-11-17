Собянин: Открыт уникальный центр ранней помощи для детей в Морозовской больнице

В Москве после реконструкции открыли два лечебных корпуса Морозовской детской больницы. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что один из открытых корпусов был передан Центру ранней помощи детям, которые «при рождении имеют низкую массу тела, хронические серьёзные проблемы при родах».

«Им требуется комплексная медицинская поддержка. Вот такой центр здесь будет оказывать им помощь с помощью самых лучших врачей Морозовской больницы», – почдеркнул Собянин.

Градоначальник добавил, что проект важен для всей страны, так как в Москву «приезжают и обращаются за помощью» дети со всей России.

Фото: mos.ru
