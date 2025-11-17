Собянин: Новая школа и поликлиника открылись в Филимонковском районе
Новые социальные объекты появились в Филимонковском районе Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.
Как отметил градоначальник, в последние годы этот район все чаще выбирают молодые семьи с детьми.
«Чтобы им было максимально комфортно, создаем необходимую социальную инфраструктуру», — указал Собянин.
Так, на улице Никитина открыли построенную девелопером школу на 1100 мест для 1-11-х классов. В будущем рядом учреждением возведут жилой комплекс по программе реновации. В школе оборудовали ИТ-полигон, лабораторно-исследовательские комплексы, учебные кабинеты, гимнастический зал и два спортивных. На территории появился стадион с футбольным полем, площадкой для волейбола и баскетбола, беговым кругом и треком.
В свою очередь, на Лесной улице в поселке Птичное открыли современную детско-взрослую поликлинику, рассчитанную на 750 посещений в смену. Также в здании обустроили семейный центр, отделение Московского городского центра реабилитации, центр московского долголетия. На прилегающей территории провели благоустройство и озеленение, также здесь организовали площадку для отдыха и велопарковку.
