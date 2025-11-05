В Гольянове отремонтируют здание спортивной школы олимпийского резерва

Согласован проект капитального ремонта спортивной школы олимпийского резерва «Гольяново» ГБУ ДО «Московская баскетбольная академия» на улице Новосибирская, дом 11А, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Согласно проекту, в трехэтажном здании спортивной школы отремонтируют все помещения, приведут в порядок фасады и кровлю. Для проведения работ предусмотрено использование современных, долговечных материалов», – рассказал он.

Работы выполнит столичный Департамент спорта. В процессе специалисты заменят и частично отремонтируют ненесущие перегородки и выполнят финишную отделку. На полах будет заменена стяжка и гидроизоляция. Также обновят и напольное покрытие. Специалисты отремонтируют потолки со звукоизоляцией, установят новые окна, двери и витражи.

Фасады почистят от загрязнений и отделают декоративными панелями. Во входных группах обновят покрытие, поменяют ограждения, двери и конструкции козырьков. На крыше спортшколы появится новая кровля и защитное ограждение.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о появлении в столице в 2026 году новых круглогодичных спортивных площадок.

