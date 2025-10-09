Собянин открыл завод крупномодульного домостроения в районе Внуково

По его словам, это крупнейшее в мире подобное предприятие. Завод выпускает крупные блоки, «которые практически на 90% изготавливают дом в заводских условиях».

Градоначальник отметил, что технология модульного строительства позволяет в два раза увеличить производительность труда, улучшить качество, а также снизить количество поездок транспорта на строительную площадку, благодаря чему становится «меньше шума и меньше грязи».

«Ждём рекордов по качеству и по скорости по возведению домов по реновации, детских садов, школ, офисных зданий», – заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что в районе Измайлово открылся первый в Москве детский сад, построенный по модульной технологии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».