Собянин открыл завод крупномодульного домостроения в районе Внуково
Роботизированный завод по производству крупногабаритных модулей для возведения жилых домов, школ, детских садов, административных и других зданий открылся в районе Внуково. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, это крупнейшее в мире подобное предприятие. Завод выпускает крупные блоки, «которые практически на 90% изготавливают дом в заводских условиях».
Градоначальник отметил, что технология модульного строительства позволяет в два раза увеличить производительность труда, улучшить качество, а также снизить количество поездок транспорта на строительную площадку, благодаря чему становится «меньше шума и меньше грязи».
«Ждём рекордов по качеству и по скорости по возведению домов по реновации, детских садов, школ, офисных зданий», – заключил мэр.
Ранее Собянин заявил, что в районе Измайлово открылся первый в Москве детский сад, построенный по модульной технологии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Бьют дубинкой кадровиков»: Почему россияне работают меньше европейцев
- Математику не обманешь: Зачем оппозиция Армении собирает импичмент Пашиняну
- Россия и Таджикистан подписали соглашения о развитии трудовой миграции
- «Изучат до винтика»: Какие проверки ждут российские авиакомпании
- Путин: В Душанбе откроют Русский театр и центр для одаренных детей
- Доверчивых пенсионеров предложили «спасать» соцрекламой и компьютерным многоборьем
- Почти 16 млн россиян установили самозапрет на кредиты
- Никаких «цап-царап»: Экономист усомнился, что ЕС решится конфисковать активы РФ
- Актера Александра Збруева госпитализировали
- Экс-посол Израиля: Сделка по Газе обрадует всех, кроме Ирана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru