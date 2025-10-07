Сергей Собянин открыл новое фармпроизводство на площадке «Алабушево»
Новый производственный комплекс ООО «Генериум-Некст» (Фармстандарт) открылся на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» (площадка «Алабушево»). Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что это «очень важный завод жизненно важных орфанных препаратов». По словам градоначальника, предприятие будет обеспечивать москвичей и граждан других регионов РФ, а также поставлять медпрепараты на экспорт.
«Здесь начнут выпускать готовые лекарственные формы сложных генно-инженерных препаратов для пациентов с орфанными и другими социально значимыми заболеваниями», - написал Собянин.
Мэр добавил, что лекарства будут производиться на основе российской субстанции, а объём производства составит до 5,4 млн флаконов в год.
Ранее Собянин заявил, что в конце 2025 – начале 2026 года в Москве планируется выпуск первой партии препаратов для лечения ревматоидного артрита и остеопороза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
