Сергей Собянин открыл новое фармпроизводство на площадке «Алабушево»

Новый производственный комплекс ООО «Генериум-Некст» (Фармстандарт) открылся на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» (площадка «Алабушево»). Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин назвал основные экспортные рынки для промышленных предприятий Москвы

Он отметил, что это «очень важный завод жизненно важных орфанных препаратов». По словам градоначальника, предприятие будет обеспечивать москвичей и граждан других регионов РФ, а также поставлять медпрепараты на экспорт.

«Здесь начнут выпускать готовые лекарственные формы сложных генно-инженерных препаратов для пациентов с орфанными и другими социально значимыми заболеваниями», - написал Собянин.

Мэр добавил, что лекарства будут производиться на основе российской субстанции, а объём производства составит до 5,4 млн флаконов в год.

Ранее Собянин заявил, что в конце 2025 – начале 2026 года в Москве планируется выпуск первой партии препаратов для лечения ревматоидного артрита и остеопороза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
