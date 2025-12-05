Собянин открыл в Москве первое в России производство фотонных интегральных схем

По его словам, это первое в России производство фотонных интегральных схем, которые позволят увеличить скорость передачи данных в 100 раз.

«И это будет серьезный шаг к технологическому суверенитету нашей страны», — подчеркнул градоначальник.

Мэр отметил, что данное производство является уникальным не только для России, но и для всего мира. Также он добавил, что на площадке планируется открыть Московскую испытательную лабораторию микроэлектроники и центр по производству фотошаблонов.

Ранее Собянин заявил, что ОЭЗ «Технополис Москва» стала флагманом развития высокотехнологичной промышленности столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

