Собянин открыл в Москве первое в России производство фотонных интегральных схем
Московский центр фотоники открылся на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в Зеленограде. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, это первое в России производство фотонных интегральных схем, которые позволят увеличить скорость передачи данных в 100 раз.
«И это будет серьезный шаг к технологическому суверенитету нашей страны», — подчеркнул градоначальник.
Мэр отметил, что данное производство является уникальным не только для России, но и для всего мира. Также он добавил, что на площадке планируется открыть Московскую испытательную лабораторию микроэлектроники и центр по производству фотошаблонов.
Ранее Собянин заявил, что ОЭЗ «Технополис Москва» стала флагманом развития высокотехнологичной промышленности столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
