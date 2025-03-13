Собянин объявил о завершении строительства Московского центра фотоники
Строительство уникального высокотехнологичного Московского центра фотоники завершено. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, проект строительства завода по производству фотонных интегральных систем был реализован по поручению президента РФ. В настоящее время осуществляются поставки необходимого оборудования и пусконаладочные работы.
Градоначальник отметил, что основной продукцией компании станут фотонные интегральные схемы (ФИС), позволяющие передавать данные со скоростью свыше 100 гигабит в секунду.Также будут производится фотошаблоны, необходимые для создания интегральных микросхем.
«Продукция позволит повысить скорость передачи данных в 50–100 раз. Это очень важно для телекоммуникаций, космической связи, а также развития искусственного интеллекта и других высокотехнологичных отраслей», — отметил мэр.
Ранее Собянин заявил, что в 2024 году оборот высокотехнологичных производств Москвы вырос в два раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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