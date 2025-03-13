Собянин объявил о завершении строительства Московского центра фотоники

По его словам, проект строительства завода по производству фотонных интегральных систем был реализован по поручению президента РФ. В настоящее время осуществляются поставки необходимого оборудования и пусконаладочные работы.

Градоначальник отметил, что основной продукцией компании станут фотонные интегральные схемы (ФИС), позволяющие передавать данные со скоростью свыше 100 гигабит в секунду.Также будут производится фотошаблоны, необходимые для создания интегральных микросхем.

«Продукция позволит повысить скорость передачи данных в 50–100 раз. Это очень важно для телекоммуникаций, космической связи, а также развития искусственного интеллекта и других высокотехнологичных отраслей», — отметил мэр.

Ранее Собянин заявил, что в 2024 году оборот высокотехнологичных производств Москвы вырос в два раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

