Собянин открыл модернизированный сурдологический центр

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый сурдологический центр Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Л.И. Свержевского. Он отметил, что ранее детское и взрослое отделения клиники располагались в жилых домах, а теперь получили современную базу с оборудованием мирового уровня, что позволит оказывать помощь детям и взрослым на новом уровне.

Центр разместился в реконструированном семиэтажном здании на Загородном шоссе, 18а. После обновления его площадь выросла в три раза — до 4,6 тысячи квадратных метров, а пропускная способность увеличилась до 500 пациентов в день. Создана безбарьерная среда, расширены зоны ожидания и установлено свыше 600 единиц современного оборудования.