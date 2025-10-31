Собянин открыл модернизированный сурдологический центр

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый сурдологический центр Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Л.И. Свержевского. Он отметил, что ранее детское и взрослое отделения клиники располагались в жилых домах, а теперь получили современную базу с оборудованием мирового уровня, что позволит оказывать помощь детям и взрослым на новом уровне.

Центр разместился в реконструированном семиэтажном здании на Загородном шоссе, 18а. После обновления его площадь выросла в три раза — до 4,6 тысячи квадратных метров, а пропускная способность увеличилась до 500 пациентов в день. Создана безбарьерная среда, расширены зоны ожидания и установлено свыше 600 единиц современного оборудования.

Сергей Собянин рассказал о строительстве моста-паруса на западе Москвы

По словам директора института Андрея Крюкова, оснащение центра позволяет проводить исследования слуха и равновесия на уровне ведущих мировых клиник. Здесь впервые в России установлена система рентгеновской компьютерной томографии височных костей.

В учреждении работают 103 специалиста, включая 43 врача и 13 научных сотрудников. Современные технологии, в том числе звукоизолированные кабины, аудиометры и системы настройки слуховых аппаратов, позволят значительно повысить качество диагностики и лечения нарушений слуха, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Александр Щербак
ТЕГИ:МоскваСергей Собянин

Горячие новости

Все новости

партнеры