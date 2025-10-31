Сергей Собянин рассказал о строительстве моста-паруса на западе Москвы

Более половины пролетного строения моста-паруса в створе Новозаводской улицы смонтировали в Москве. Об этом в своем канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Строительство ведем “в навес” — эта современная технология позволяет собирать мост прямо над водой, без остановки движения электросудов по Москве-реке», — написал градоначальник.

Специалисты уже установили две большие секции пролета над левым берегом и руслом реки, ведется укрупнительная сборка металлоконструкций. Далее запланированы монтаж пролетного строения над правым берегом и возведение 86-метрового пилона - опоры всей конструкции.

Мост с четырьмя полосами движения обеспечит выезд из района Филевский Парк на Северо-Западную хорду, благодаря чему появится дополнительный маршрут, связывающий Филевский Парк с Хорошево-Мневниками.

