Сергей Собянин рассказал о строительстве моста-паруса на западе Москвы
Более половины пролетного строения моста-паруса в створе Новозаводской улицы смонтировали в Москве. Об этом в своем канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Строительство ведем “в навес” — эта современная технология позволяет собирать мост прямо над водой, без остановки движения электросудов по Москве-реке», — написал градоначальник.
Специалисты уже установили две большие секции пролета над левым берегом и руслом реки, ведется укрупнительная сборка металлоконструкций. Далее запланированы монтаж пролетного строения над правым берегом и возведение 86-метрового пилона - опоры всей конструкции.
Мост с четырьмя полосами движения обеспечит выезд из района Филевский Парк на Северо-Западную хорду, благодаря чему появится дополнительный маршрут, связывающий Филевский Парк с Хорошево-Мневниками.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия заместила 65% косметической продукции после ухода западных брендов
- Центробанк аннулировал лицензию «Драйв Клик Банка»
- Число пострадавших в ДТП с трамваем в Туле выросло до 25
- СМИ: США выбрали цели для удара в Венесуэле
- Хоккеист Малкин установил рекорд XXI века в НХЛ
- В России призвали поощрять безопасное вождение скидками на ОСАГО
- Психолог предупредила, что ИИ не подходит для решения серьёзных проблем
- Минобороны: Запрет на въезд к «котлам» нужен Киеву для обмана
- СМИ: Экс-игрок сборной России Погребняк задолжал ФНС 21,7 млн рублей
- «Сами нарушили и жалуются»: Заемщиков обвинили в клевете на банки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru