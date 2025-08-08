Собянин: Одновременно в Москве ведется строительство 17 станций метро

В Москве в настоящее время идёт строительство 17 станций метро. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, столь выского темпа работ удалось достичь благодаря семи тоннелепроходческим механизированным комплексам (ТПМК). До конца текущего года будут задействованы ещё два щита.

Градоначальник указал, что строятся, в том числе, Рублево-Архангельская линия и станции «Достоевская» Кольцевой линии метро, началась проходка Бирюлевского радиуса.

«В сентябре 2025 года планируется открыть для пассажиров второй участок Троицкой линии метро с четырьмя станциями — это «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ». Их технический пуск уже произведён», - написал мэр.

Ранее Собянин объявил о старте работ на участке, который свяжет станцию «Строгино» в Москве с будущей станцией метро «Липовая Роща» в Красногорске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

