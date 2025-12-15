Собянин объявил об открытии центра практической подготовки для машиностроения

Центр практической подготовки для машиностроения был открыт в ОЭЗ «Технополис Москва». Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин сообщил о росте популярности транспортных специальностей в колледжах

По его словам, на площадке в Печатниках будут готовить более 1,5 тысячи квалифицированных специалистов в год. Это представители востребованных в Москве и высокооплачиваемых профессий: токари, фрезеровщики, шлифовщики, операторы станков с ЧПУ.

«За время учёбы в колледже каждый студент пройдёт две тысячи часов углублённой практики», - отметил мэр.

Градоначальник добавил, что в центре расположены три лаборатории и пять мастерских. В текущем учебном году практическую подготовку здесь пройдут студенты шести московских колледжей.

Ранее Собянин заявил, что на территории ОЭЗ «Технополис Москва» открылся Московский центр фотоники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
ТЕГИ:ОбразованиеОбучениеСергей СобянинМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры