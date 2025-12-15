Собянин объявил об открытии центра практической подготовки для машиностроения

По его словам, на площадке в Печатниках будут готовить более 1,5 тысячи квалифицированных специалистов в год. Это представители востребованных в Москве и высокооплачиваемых профессий: токари, фрезеровщики, шлифовщики, операторы станков с ЧПУ.

«За время учёбы в колледже каждый студент пройдёт две тысячи часов углублённой практики», - отметил мэр.

Градоначальник добавил, что в центре расположены три лаборатории и пять мастерских. В текущем учебном году практическую подготовку здесь пройдут студенты шести московских колледжей.

Ранее Собянин заявил, что на территории ОЭЗ «Технополис Москва» открылся Московский центр фотоники


