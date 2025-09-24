Собянин объявил об открытии новой дороги в районе Текстильщики

По словам градоначальника, в ходе работ был реконструирован участок 2-го Грайвороновского проезда, перенесены инженерные коммуникации, смонтированы электрические сети.

Также были установлены светофоры и остановки городского транспорта, обновлены тротуары и выполнено благоустройство прилегающей территории.

Собянин уточнил, что новая дорога является четырёхполосной - по две полосы в каждом направлении.

«Поездки жителей четырех районов — Рязанского, Текстильщиков, Нижегородского и Кузьминок — стали удобнее», — написал мэр.

Ранее Собянин заявил, что на проспекте Академика Сахарова в Москве открылась первая в России трамвайная линия без контактной сети, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

