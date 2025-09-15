Сергей Собянин рассказал о создании московского городского вокзала Серп и Молот
Городской вокзал Серп и Молот станет одним из крупнейших транспортных хабов Москвы, который объединит удобной пересадкой второй и четвертый Московские центральные диаметры, станции метрополитена «Римская» и «Площадь Ильича», наземный транспорт. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.
«Городской вокзал строится практически с нуля — на месте устаревших платформ будет новое пространство, отвечающее самым современным требованиям комфорта», — рассказал градоначальник.
Более чем у 200 тысяч москвичей из районов Лефортово и Таганский появится опорная транспортная точка для ежедневных поездок. На будущем вокзале ведут монтаж металлоконструкций, инженерных сетей конкорса, отделку платформ гранитом. На 40 процентов завершено устройство контактной сети.
Пассажирские платформы будут оснащены навесами, в подземном переходе под железнодорожными путями проведут реконструкцию и установят лифты для маломобильных пассажиров. Запланировано благоутройство территории вокруг вокзала, у местных жителей появится уютное пространство для прогулок и отдыха.
Пассажиры МЦД в столице совершают до 1,6 млн поездок в будни. С открытия первых диаметров доля поездок внутри города увеличилась примерно втрое — почти до полумиллиона в сутки. МЦД работают по принципу наземного метро, здесь реализовали все сервисы по стандартам столичного транспорта.
