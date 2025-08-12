Собянин объявил об открытии новой детской поликлиники в районе Крюково
Новая детская поликлиника открылась в районе Крюково в Зеленограде. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он указал, что новое медицинское учреждение расположилось в четырёхэтажном здание площадью около шести тысяч квадратных метров. Поликлинику возвели за счёт городского бюджета в соответствии с новым московским стандартом.
«В ней созданы зоны реабилитации, отделения функциональной и лучевой диагностики. Приём ведут педиатры, а также узкие специалисты», - написал Собянин.
Мэр добавил, что поликлиника, оснащённая современным оборудованием для диагностики, может принять 320 пациентов в смену.
Ранее Собянин заявил, что в Коммунарке завершилось строительство нового филиала поликлиники «Троицкая», сообщает RT.
