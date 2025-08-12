Собянин объявил об открытии новой детской поликлиники в районе Крюково

Он указал, что новое медицинское учреждение расположилось в четырёхэтажном здание площадью около шести тысяч квадратных метров. Поликлинику возвели за счёт городского бюджета в соответствии с новым московским стандартом.

«В ней созданы зоны реабилитации, отделения функциональной и лучевой диагностики. Приём ведут педиатры, а также узкие специалисты», - написал Собянин.

Мэр добавил, что поликлиника, оснащённая современным оборудованием для диагностики, может принять 320 пациентов в смену.

Ранее Собянин заявил, что в Коммунарке завершилось строительство нового филиала поликлиники «Троицкая», сообщает RT.

