Собянин объявил об открытии новой детской поликлиники в районе Крюково

Новая детская поликлиника открылась в районе Крюково в Зеленограде. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он указал, что новое медицинское учреждение расположилось в четырёхэтажном здание площадью около шести тысяч квадратных метров. Поликлинику возвели за счёт городского бюджета в соответствии с новым московским стандартом.

«В ней созданы зоны реабилитации, отделения функциональной и лучевой диагностики. Приём ведут педиатры, а также узкие специалисты», - написал Собянин.

Мэр добавил, что поликлиника, оснащённая современным оборудованием для диагностики, может принять 320 пациентов в смену.

Ранее Собянин заявил, что в Коммунарке завершилось строительство нового филиала поликлиники «Троицкая», сообщает RT.

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
