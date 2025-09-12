Собянин объявил о завершении обновления шести набережных Москвы-реки
В Москве завершилось комплексное благоустройство шести набережных на правом берегу Москвы-реки. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он уточнил, что речь идёт о набережных, расположенных от Садового кольца до Нагатинского затона — Шлюзовой, Дербеневской, Павелецкой, Даниловской, Новоданиловской и Нагатинской. Их общая протяжённость составляет 11,4 км.
Градоначальник отметил, что до реконструкции эти набережные были «классическими автомобильными дорогами с узкими тротуарами».
«Мы создали там комфортную городскую среду, сохранив при этом транзитную функцию набережных», — указал Собянин.
Мэр добавил, что начиная с 2011 года в столице реконструировали и благоустроили свыше 100 км набережных Москвы-реки, а в ближайшие годы планируется открыть новые.
Ранее Собянин заявил о завершении благоустройства новой прогулочной зоны у Беловежского пруда в Можайском районе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
