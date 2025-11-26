Собянин объявил о начале производства инновационных электросудов в Москве

Верфь для строительства инновационных электросудов открылась в Нагатинском Затоне. Об этом в своём Telegram-канале заявли мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, это уникальное для всей страны предприятие, где будут делать электросуда для местных речных перевозок. Также верфь будет строить круизные лайнеры, которые пустят по речному маршруту «Московское золотое кольцо». В планах выпуск беспилотных катеров для мониторинга обстановки на Москве-реке.

Мэр отметил, что Московская верфь является производством полного цикла. Его мощность составляет порядка 40 судов в год. Также здесь возможны сервисное и техническое обслуживание и ремонт выпускаемой продукции.

«Московская верфь стала образцом экологичного производства, построенного по самым строгим требованиям законодательства», - добавил градоначальник.

