Собянин: Обновленная школа № 1507 примет учеников в новом учебном году

По его словам, реконструкция здания выполняется в соответствии с программой «Моя школа». В итоге в школе появятся универсальные и специализированные учебные кабинеты, учебные пространства с раздвижными трансформируемыми перегородками, современная медиатека.

Также предусмотрены лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естественных наук, многофункциональное пространство для проведения мероприятий, лекций и выставок, спортивный и гимнастический залы, уютный обеденный зал.

Градоначальник добавил, что в школе продолжится углубленное изучение математики, биологии, физики, иностранного языка, истории, обществознания и химии.

Ранее Собянин заявил о завершении реконструкции школы № 1501 в Тверском районе Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

