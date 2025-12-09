Собянин: Обновленная школа № 1507 примет учеников в новом учебном году
Реконструированная школа № 1507 на Профсоюзной улице в Теплом Стане вновь примет учеников 1 сентября 2026 года. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, реконструкция здания выполняется в соответствии с программой «Моя школа». В итоге в школе появятся универсальные и специализированные учебные кабинеты, учебные пространства с раздвижными трансформируемыми перегородками, современная медиатека.
Также предусмотрены лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естественных наук, многофункциональное пространство для проведения мероприятий, лекций и выставок, спортивный и гимнастический залы, уютный обеденный зал.
Градоначальник добавил, что в школе продолжится углубленное изучение математики, биологии, физики, иностранного языка, истории, обществознания и химии.
Ранее Собянин заявил о завершении реконструкции школы № 1501 в Тверском районе Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Путин не намерен возрождать СССР
- В съемках ремейков советских фильмов не увидели творческой импотенции
- Потребление увеличилось: Чем обернулось ограничение продаж алкоголя в Вологде
- Песков: В Кремле знают о жалобах детей на блокировку Roblox
- Арктическую и Дальневосточную ипотеки расширили на вторичное жилье
- Депутат Смолин призвал государство «вложиться» в инженерное образование
- Подвох или экономия: Ювелиры заступились за «пустые» золотые украшения
- Минобороны РФ подтвердило крушение военно-транспортного самолета Ан-22
- Путин во вторник проведет заседание с членами СПЧ
- Без маржи: Москвичей напугали массовым закрытием ресторанов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru