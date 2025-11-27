Ефимов: Школу на две тысячи мест по программе КРТ возведут в Коммунарке

Обнародован проект строительства новой крупной школы в рамках комплексного развития территории (КРТ) в московском округе ТиНАО в районе Коммунарка. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Территория Троицкого и Новомосковского административных округов продолжает активно развиваться. Так, в районе Внуково завершается строительство крупного образовательного объекта, а в Троицке уже открыта школа на 2,1 тысячи мест. Еще одну, на две тысячи мест, построят в Коммунарке благодаря подготовленному городом проекту КРТ», — уточнил вице-мэр.

По его словам, новый объект будет расположен неподалеку от станции метрополитена «Потапово» на участке общей площадью 3,47 га. Завершение строительства позволит создать в Москве свыше 470 рабочих мест, добавил Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский указал, что в ходе работ будут использоваться современные стандарты для образовательных зданий, а также произойдет озеленение и благоустройство прилегающей территории.

Программа КРТ подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент были согласованы 336 проекта, которые изменят облик почти 4,2 тысяч га Москвы. Эта работа контролируется мэром города Сергеем Собяниным.

Ранее мэр Москвы сообщил об открытии школы в Филимонковском районе.

