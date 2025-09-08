Собянин: Обновление поездов на Московских центральных диаметрах завершено
Обновление подвижного состава четырех Московских центральных диаметров (МЦД) завершено. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в рамках программы обновления, стартовавшего в 2019 году, было поставлено 4,5 тысячи современных вагонов.
Градоначальник отметил, что у современных поездов, работающих на МЦД, есть климат-контроль и система обеззараживания воздуха, медиаэкраны, эргономичные кресла и разъемы для зарядки гаджетов.
При этом уровень шума в вагонах был снижен на 35%, а их вместимость выросла в 1,5 раза.
«Следующий большой шаг — обновление подвижного состава на Ярославском и Павелецком направлениях ж/д», - заключил мэр.
Ранее Собянин заявил, что в Москве появился 220-й электробусный маршрут - от станции метро «Теплый Стан» до станции Кокошкино МЦД-4, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
