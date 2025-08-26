Ефимов: Трамвайную линию на улице Академика Королева продлят до станции МЦД-3
На северо-востоке Москвы благоустроят разворотное кольцо и пешеходную площадь в рамках продления трамвайной линии на улице Академика Королева. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Начались работы по проектированию участка продления трамвайной линии на улице Академика Королева до станции Останкино третьего Московского центрального диаметра. Она протянется на 1,6 километра и пройдет мимо телецентра “Останкино” и вдоль улицы Дубовой Рощи с последующим выходом к станции третьего Московского центрального диаметра», – отметил вице-мэр.
По его словам, в районе также появится конечная станция для трамваев, а также тяговая подстанция.
Завершить работы планируется в 2027 году.
Руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков также отметил, что проект затронет пространство, протяженностью в 610 метров, а новая линия позволит обеспечить дополнительным удобным маршрутом жителей района Останкинский и разгрузить транспортную систему.
Проект сократит время поездок для 18 тысяч пассажиров, а станция ВДНХ станет свободнее на 5% благодаря ветке трамвая, которой будут пользоваться 700 тысяч жителей столицы.
Ранее глава столицы Сергей Собянин напомнил о строительстве участка трамвайной линии от улицы Академика Королева до станции «Останкино» МЦД-3.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru