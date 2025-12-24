Собянин: Объем инвестиций в экономику Москвы вырос в четыре раза с 2010 года

Москва является вторым в мире мегаполисом по размеру экономики. Об этом в Мосгордуме заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Выступая с ежегодным отчётом о результатах деятельности столичного правительства, он отметил, что за последние 15 лет валовый региональный продукт в Москве вырос на 41%.

Градоначальник подчеркнул, что по итогам текущего года объем инвестиций из всех источников финансирования, «скорее всего, превысит» сумму в девять трлн рублей. Это в четыре раза больше показателей 2010 года.

«Постоянно идем вперед, ставим перед собой новые амбициозные цели. На равных конкурируем с ведущими мегаполисами планеты», - заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что предприятия Москвы привлекли около 300 млрд рублей на развитие производств благодаря мерам финансовой поддержки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
