Сергей Собянин рассказал о планах строительства московского метро

Новые линии и станции метро активно строят и открывают в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге подвел итоги этой работы в 2025 году и рассказал о планах на будущее.

В сентябре было завершено строительство первого этапа Троицкой линии в 27 километров с 11 станциями и пятью пересадочными узлами. Одновременно в столице начался второй этап строительства линии. Ее южный участок будет включать в себя станции «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк». Изумрудная линия протяженностью более 43 км будет полностью готова в 2029 году, транспорт станет доступнее почти для 2 млн горожан.

Строительство новой Рублево-Архангельской линии метро находится в активной фазе. В следующем году ожидается открытие движения от станции «Деловой центр» до «Бульвара Генерала Карбышева». В состав первого пускового участка протяженностью 8,7 км войдут станции «Деловой центр», «Шелепиха», «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева». Как отметил Собянин, станции «Деловой центр» и «Шелепиха» работали ранее на Большой кольцевой линии. Для их интеграции в новый радиус были расширены тоннели - с 6 до 10 метров - а также выполнена сбойка с новым участком.

«Из-за сложных геологических условий часть пути от “Звенигородской” (около 350 метров) прошел щит “София”, а еще почти столько же метростроители проложили горным способом при помощи небольших проходческих комбайнов, ручных буров и других средств малой механизации», — указал мэр.

Станции «Серебряный бор», «Строгино», «Липовая роща», «Рублево-Архангельское» и «Ильинская» на графитовой ветке метро откроют в 2027 году. С учетом перспективных станций «Красногорск» и «Изумрудные холмы» Рублево-Архангельская линия протянется почти на 28 км, от «Москва-Сити» до Красногорскаэ. На ветке откроют 12 станций.

Прошедшим летом в Москве стартовало строительство Бирюлевской линии метро. Первый участок будет включать четыре станции. Уже активно строятся «ЗИЛ», «Остров мечты» и «Кленовый бульвар», вскоре начнутся работы над «Курьяново». Станции примут первых пассажиров в 2028 году. Еще через год на линии заработают станции «Москворечье», «Луганская», «Каспийская», «Липецкая», «Лебедянская» и «Бирюлево», строительство которых начнется в ближайшее время.

Впервые метро придет в районы Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное. Бирюлевская линия протянется на 22,2 км, на ней появятся 10 станций.

Летом в городе приступили к продлению Арбатско-Покровской линии метро. Открытие станции «Гольяново» запланировано на 2028 год. При этом в 2030-м на карте появятся станция «Южный порт» (на Люблинско-Дмитровской линии) и «Достоевская» (на Кольцевой). Строительство последней, которая станет первой новой станцией на Кольцевой линии более чем за 70 лет, находится в активной фазе, готовность составляет уже 40 процентов. В свою очередь, «Южный порт» находится на этапе проектирования.

Для обслуживания новых поездов метро в Москве открыли два электродепо «Столбово» и «Южное». Они обслуживают Троицкую и Замоскворецкую линии соответственно.В ближайшие годы планируется строительство электродепо «Ильинское» (в 2027-м для Рублево-Архангельской линии), «Троицкое» и «Бирюлевское», открытие которых намечено на 2029-й.

Одновременно со строительством транспортной инфраструктуры в Москве ведут благоустройство прилегающих к станциям территории. В этом году работы вели рядом с четырьмя новыми станциями Троицкой линии. Между станциями «Рассказовка» и «Пыхтино» Солнцевской линии была благоустроена часть парка, где высадили около 150 деревьев и свыше 1,3 тысячи кустарников, разбили газон площадью более 5 тысяч квадратных метров, проложили пешеходные дорожки и разместили малые архитектурные формы.

