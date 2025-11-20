Собянин: Новый спортивный комплекс открылся в Зябликове
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Акварис» открылся в районе Зябликово. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, двухэтажное здание площадью более четырех тысяч квадратных метров возвели за счёт городского бюджета. В нём есть два плавательных бассейна, зал групповых занятий, раздевалки с душевыми, санузлы, медицинский блок и буфет.
В настоящее время в «Акварисе» проходят занятия по плаванию и аквааэробике. Планируется открыть и другие секции, в том числе по художественной гимнастике, дзюдо, йоге и общей физической подготовке. Заниматься в спорткомплексе можно как самостоятельно, так и с индивидуальным тренером. Возможна аренда спортивных зон.
«Новый спорткомплекс возвели по просьбе самих жителей. Уверен... заниматься в нем будут целыми семьями», — заключил мэр.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что с 2011 года в столице построили или отремонтировали 12 ледовых спорткомплексов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Закупят впрок!»: Зачем в Подмосковье ввели ограничение времени продажи спиртного
- Дешевле, чем Сочи: Как сэкономить на свадебной церемонии за границей
- Экс-депутат Рады оценил вероятность отставки Ермака из-за коррупционного скандала
- Трамп призвал продвинуть законопроект о «сокрушительных» санкциях против РФ
- В Книжном союзе призвали запретить продавать детям роман «Оно»
- Россиянам рассказали, какой будет минимальная страховая пенсия в 2026 году
- «Это монстр!»: Почему отечественные производители не смогли заменить IKEA
- Мишустин: В 2025 году регионы получат 4,5 тысячи единиц общественного транспорта
- Лукашенко ждет от США отмены санкций за помощь в переговорах с Москвой
- Госдума утвердила бюджет на три года и пакет налоговых изменений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru