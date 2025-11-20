Собянин: Новый спортивный комплекс открылся в Зябликове

По его словам, двухэтажное здание площадью более четырех тысяч квадратных метров возвели за счёт городского бюджета. В нём есть два плавательных бассейна, зал групповых занятий, раздевалки с душевыми, санузлы, медицинский блок и буфет.

В настоящее время в «Акварисе» проходят занятия по плаванию и аквааэробике. Планируется открыть и другие секции, в том числе по художественной гимнастике, дзюдо, йоге и общей физической подготовке. Заниматься в спорткомплексе можно как самостоятельно, так и с индивидуальным тренером. Возможна аренда спортивных зон.

«Новый спорткомплекс возвели по просьбе самих жителей. Уверен... заниматься в нем будут целыми семьями», — заключил мэр.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что с 2011 года в столице построили или отремонтировали 12 ледовых спорткомплексов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

