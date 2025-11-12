Бесплатные тренировки по плаванию и аквааэробике проводятся в столице

Уточняется, что занятия по плаванию проходят во Дворце спорта «Некрасовка», спорткомплексах «Альбатрос Внуково», «Братеево», «Волна», «На Ереванской», а также в бассейне «Медынский» и других спортивных объектах.

Бесплатные тренировки по аквааэробике проводятся в спорткомплексах «Горизонт», «Красный Октябрь» и «Лазурный». Ознакомиться с расписанием и записаться можно на портале «Московский спорт».

«Плавание очень актуально для людей с избыточной массой тела. Оно позволяет одновременно проработать руки, плечи, спину, пресс и ноги, улучшает осанку, снимает стресс, даёт заряд энергии», – заявила инструктор по спорту Алексей Салманов.

Ранее жителей столицы пригласили на бесплатные тренировки по бадминтону и настольному теннису, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

