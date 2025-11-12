Бесплатные тренировки по плаванию и аквааэробике проводятся в столице

Москвичи могут присоединиться к бесплатным тренировкам по плаванию и аквааэробике. Об этом сообщается на официальном сайте мэра российской столицы.

Проект «Мой спортивный район» приглашает отметить Международный день фитнеса

Уточняется, что занятия по плаванию проходят во Дворце спорта «Некрасовка», спорткомплексах «Альбатрос Внуково», «Братеево», «Волна», «На Ереванской», а также в бассейне «Медынский» и других спортивных объектах.

Бесплатные тренировки по аквааэробике проводятся в спорткомплексах «Горизонт», «Красный Октябрь» и «Лазурный». Ознакомиться с расписанием и записаться можно на портале «Московский спорт».

«Плавание очень актуально для людей с избыточной массой тела. Оно позволяет одновременно проработать руки, плечи, спину, пресс и ноги, улучшает осанку, снимает стресс, даёт заряд энергии», – заявила инструктор по спорту Алексей Салманов.

Ранее жителей столицы пригласили на бесплатные тренировки по бадминтону и настольному теннису, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

