Собянин: Несколько крупных объектов благоустроили в этом году на севере Москвы

Он уточнил, что в Савеловском районе привели в порядок парк «Автомобилист», в районе Аэропорт благоустроили Головановский парк, а в Ховрине - Народный парк. В Беговом районе преобразились Боткинский бульвар и сквер на Ленинградском проспекте.

Кроме того, в Бескудниковском районе была благоустроена территория вокруг жилых домов в границах Бескудниковского бульвара, улицы Святослава Федорова и Дмитровского шоссе. В Головинском районе привели в порядок пространство для прогулок на Кронштадтском бульваре. В Молжаниновском районе для любителей экстремальных видов спорта оборудовали скейт-парк.

«Проекты благоустройства на севере Москвы расширили качественное общественное пространство и сделали парки, скверы ещё более комфортными и притягательными для жителей», — написал градоначальник.

Ранее собянин заявил, что в Москве завершились работы по благоустройству Волгоградского проспекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

