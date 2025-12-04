Собянин: Несколько крупных объектов благоустроили в этом году на севере Москвы
Несколько крупных проектов благоустройства реализовали в текущем году в Северном административном округе Москвы. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он уточнил, что в Савеловском районе привели в порядок парк «Автомобилист», в районе Аэропорт благоустроили Головановский парк, а в Ховрине - Народный парк. В Беговом районе преобразились Боткинский бульвар и сквер на Ленинградском проспекте.
Кроме того, в Бескудниковском районе была благоустроена территория вокруг жилых домов в границах Бескудниковского бульвара, улицы Святослава Федорова и Дмитровского шоссе. В Головинском районе привели в порядок пространство для прогулок на Кронштадтском бульваре. В Молжаниновском районе для любителей экстремальных видов спорта оборудовали скейт-парк.
«Проекты благоустройства на севере Москвы расширили качественное общественное пространство и сделали парки, скверы ещё более комфортными и притягательными для жителей», — написал градоначальник.
Ранее собянин заявил, что в Москве завершились работы по благоустройству Волгоградского проспекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Мандариновый запой»: Названа безопасная доза цитрусовых для взрослых и детей
- Деньги есть, зрителя нет: Почему россияне не идут в кинотеатры
- Власти не нашли денег на бесплатные вакцины от ветрянки и менингококка
- Российским самбистам разрешили выступать с флагом и гимном
- Валерия пообещала перевыпустить свой «Трибьют» на виниле
- «Не пять, а десять тысяч!»: Заплатят ли пенсионерам «новогодний капитал»
- Ирония Силуанова: Российские экспортеры вынуждены «молиться» из-за крепкого рубля
- Яркие овощи и рыба: Какими блюдами встречать год Огненной Лошади
- Ставка, импорт и санкции: Когда доллар вновь поднимется до 90 рублей
- Три лайфхака: Как быстро похудеть до Нового года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru