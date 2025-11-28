Сергей Собянин утвердил планы благоустройства Москвы на 2026 год

Президиум правительства Москвы рассмотрел отчет об итогах реализации программы комплексного благоустройства в 2025 году и задачах на следующий год. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в своем докладе рассказал, что в текущем году работы охватили свыше 3,7 тысячи различных объектов. Более 70 процентов проектов реализовали за пределами центра по программе «Мой район». Одновременно ряд крупных проектов благоустройства выполнили на знаковых городских территорий.

Как отметил Собянин, подводя итоги обсуждения, Москва занимает ведущую позицию по индексу качества городской среды среди российских городов. Также столица - мировой лидер по темпам ее улучшения.

По утвержденным мэром планам ключевыми проектами создания качественной городской среды в следующем году станут комплексное благоустройство почти 570 улиц, в том числе вылетных магистралей; ремонт и благоустройство семи набережных; реабилитация и благоустройство 11 общественных пространств, парковых, озелененных территорий, в том числе музея-заповедника «Коломенское», Парка Горького, «Сокольников». Кроме того, планируется благоустройство свыше 2 тысяч дворов и иных территорий в жилых кварталах и более 80 знаковых объектов; территорий, прилегающих к 42 транспортным объектам. Всего запланированы работы на более чем 3,5 тысячи объектов.

За 2011–2025 годы в Москве комплексно благоустроили 64 набережные протяженностью 108,6 километра. Так, в 2025-м завершилось благоустройство девяти объектов (18,9 км), включая набережные в Парке Горького, музее-заповеднике «Коломенское», Шлюзовую, Дербеневскую, Павелецкую, Даниловскую, Новоданиловскую, Нагатинскую, береговую линию в Печатниках.

В ходе первого этапа благоустройства «Коломенского» был создан променад протяженностью 3,5 км. Здесь обустроили свадебный сад с площадкой для церемоний на воде, открыли ресторан и кафе на реконструированной причальной площади, установили павильоны с архитектурно-художественной подсветкой и изображениями знаковых архитектурных памятников музея-заповедника. Вдоль набережной появился настил и беговая дорожка.

На юге Москвы организовали новый прогулочный маршрут, комплексно благоустроив Шлюзовую, Дербеневскую, Павелецкую, Даниловскую, Новоданиловскую и Нагатинскую набережные на правом берегу Москвы-реки от Садового кольца до Нагатинского затона. Маршрут дополнил существующую сеть прогулочных зон, он ведет с одной стороны к Озерковской, Овчинниковской и Кадашевской набережным, при этом с другой стороны через Нагатинский затон можно дойти до музея-заповедника «Коломенское».

В 2026-м в столице планируют провести берегоукрепление близ стадиона «Спартак» и начать создание комфортного пространства у воды на территории Мневниковской поймы. Также ремонтные работы проведут на Фрунзенской, Новодевичьей, Лужнецкой, Ростовской, Пречистенской набережных. Всего запланировано обновление семи объектов, или 15,9 км набережных.

