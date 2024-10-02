Собянин назвал лидирующие в конкурсе грантов для НКО номинации
Свыше 20 лет назад в столице был учрежден конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Ежегодно в Москве отбирают лучшие инициативы и выделяют до пяти миллионов рублей на их реализацию. За все время поддержку города получили свыше 3400 проектов.
«В 2024 году конкурс побил рекорд по количеству одобренных заявок. На этот раз поступили предложения от порядка 900 НКО, 262 из них получили поддержку», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
Суммы грантов составили от 500 тысяч до пяти миллионов рублей. Они предусмотрены за проекты в номинациях «Благотворительность», «Безопасная Москва», «Экология мегаполиса», «Гражданские инициативы», «Творческая Москва», «Добровольчество и волонтерство», «Медиа Москва», «Семейная Москва» и «Городские инновации». Самыми популярными по количеству инициатив-лауреатов стали номинации «Молодежь Москвы» (62 проекта), «Наше наследие» (55 инициатив), «ЗОЖ и спорт» (37 проектов).
Независимая оценка проводилась экспертным советом из представителей Общественной палаты Москвы, научных и образовательных сообществ, а также НКО. Каждый проект оценивали три эксперта, причем у них не было возможности видеть отметки коллег.
Проекты оценивали по степени значимости для города и его жителей, актуальности и реалистичности. Учитывались и эффективность предлагаемого решения, его результативность и уникальность.
Профориентация школьников и помощь участникам СВО: обладатели грантов 2024 года
В число победителей вошел проект «Искусственный интеллект» научно-образовательного центра Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана. Сам центр занимается профориентацией учащихся: молодые научные сотрудники помогают школьникам развивать инженерное мышление и навыки, необходимые при поступлении в технические вузы.
Команда центра в этом году намерена разработать две программы дополнительного образования по 16 академических часов, обучаться по которым сможет любой старшеклассник.
Ассоциация ветеранов специальной военной операции (СВО) помогает участникам боевых действий быстрее адаптироваться к мирной жизни и приобщает их к воспитанию подрастающего поколения. На средства гранта планируется запустить проект «Музеи специальной военной операции в школах Москвы», в котором будут участвовать пять школ. В образовательных учреждениях откроются музейные экспозиции, будут проходить уроки мужества и встречи с героями СВО. Проект реализуют в 2025 году.
Помощь получил и еще один проект в поддержку спецоперации — центр правовой помощи участникам СВО и их семьям региональной общественной организации «Лотос». Специалисты центра займутся решением разных вопросов — от оформления статуса, льгот и выплат по ЖКХ до вступления в права наследства.
Проект «Равный — равному. Клуб адаптации» реализует Фонд содействия продвижению русского языка и образования на русском языке. Его цель — помощь в адаптации в вузах молодежи с инвалидностью. В нескольких московских учреждениях высшего профобразования студентов обучат основам инклюзивного волонтерства. Специалисты расскажут о проблемах и трудностях, которые испытывают ребята с инвалидностью во время учебы, и способах помочь таким учащимся. На специальном онлайн-портале разместят методические материалы, видеокурсы и лекции, которые помогут ребятам с ограниченными возможностями здоровья быстрее освоиться в новой среде и не чувствовать себя одинокими в коллективе.
Благотворительный фонд помощи детям, рожденным на раннем сроке, «Подари солнечный свет» запустит программу для социального, физического и творческого развития детей с ограничениями по здоровью. Участниками проекта «Мы, играя, изучаем, говорим и понимаем» станут дети в возрасте от шести до 12 лет. С ними будут заниматься тренер по адаптивной физической культуре и специалист по речевому развитию. Для коррекционных занятий приобретут логопедическое оборудование. Тренировки будут проходить в семейном центре, открытом при фонде.
Прошлогодние победители
Среди лауреатов прошлого года — Международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь доктора Лизы», которая помогает оказавшимся в сложной жизненной ситуации гражданам — одиноким пенсионерам, людям, оставшимся без крова, и тяжелобольным пациентам. На средства гранта Мэра Москвы организация запустила проект «Протянем руку помощи», в рамках которого медицинскую и социальную поддержку получили участники СВО. Их обеспечили лекарственными препаратами, гигиеническими средствами и товарами медицинского назначения.
Благотворительный фонд помощи научным исследованиям и разработкам «Глобал импакт альянс» реализует проект «Инклюзивные маршруты: решения в виртуальной реальности для детей с расстройствами аутистического спектра». Скоро сценарий проекта «Общественный транспорт» станет доступен для ребят с таким диагнозом. Команда детально проработала все элементы автобуса: валидаторы, экраны и световые указатели — все, чтобы адаптация детей в виртуальном пространстве была максимально приближена к реальным условиям. В итоге навык будет лучше закрепляться, а во время поездки на настоящем автобусе ребенок быстрее сориентируется и вспомнит, что нужно делать.
Автономная некоммерческая организация «Динамичные ребята» создала музыкальный спектакль «Лететь нельзя остаться». В основе сюжета — история людей, заблокированных в столичном аэропорту из-за погодных условий. Премьера состоялась в начале лета в Московском государственном академическом театре «Русская песня», ее увидели более 750 человек. А видеоверсия спектакля собрала уже свыше одного миллиона просмотров.
Благотворительный фонд «Вирта» провел две выставки в поддержку бездомных животных. Мероприятия посетили более трех тысяч москвичей. Волонтеры фонда привезли на выставки 270 собак и кошек из приютов, 57 из них нашли новый дом.
Состоялся на средства гранта и конкурс профмастерства «Лучшие в профессии. Няня года». Участники проходили собеседования с психологами, проверки благонадежности и выполняли конкурсные задания, а также демонстрировали медицинские знания и навыки, необходимые для работы с детьми. Поступило более тысячи заявок от нянь, воспитателей, гувернанток и гувернеров Москвы. До финала конкурса дошли лишь 20 претендентов. Конкурс проводила АНО содействия занятости и досуга взрослого населения «Возрасту. нет» (сервис «Бабушка на час»).
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