Собянин назвал лидирующие в конкурсе грантов для НКО номинации

Проекты оценивали по степени значимости для города и его жителей, актуальности и реалистичности. Учитывались и эффективность предлагаемого решения, его результативность и уникальность.

Профориентация школьников и помощь участникам СВО: обладатели грантов 2024 года

В число победителей вошел проект «Искусственный интеллект» научно-образовательного центра Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана. Сам центр занимается профориентацией учащихся: молодые научные сотрудники помогают школьникам развивать инженерное мышление и навыки, необходимые при поступлении в технические вузы.

Команда центра в этом году намерена разработать две программы дополнительного образования по 16 академических часов, обучаться по которым сможет любой старшеклассник.

Ассоциация ветеранов специальной военной операции (СВО) помогает участникам боевых действий быстрее адаптироваться к мирной жизни и приобщает их к воспитанию подрастающего поколения. На средства гранта планируется запустить проект «Музеи специальной военной операции в школах Москвы», в котором будут участвовать пять школ. В образовательных учреждениях откроются музейные экспозиции, будут проходить уроки мужества и встречи с героями СВО. Проект реализуют в 2025 году.

Помощь получил и еще один проект в поддержку спецоперации — центр правовой помощи участникам СВО и их семьям региональной общественной организации «Лотос». Специалисты центра займутся решением разных вопросов — от оформления статуса, льгот и выплат по ЖКХ до вступления в права наследства.

Проект «Равный — равному. Клуб адаптации» реализует Фонд содействия продвижению русского языка и образования на русском языке. Его цель — помощь в адаптации в вузах молодежи с инвалидностью. В нескольких московских учреждениях высшего профобразования студентов обучат основам инклюзивного волонтерства. Специалисты расскажут о проблемах и трудностях, которые испытывают ребята с инвалидностью во время учебы, и способах помочь таким учащимся. На специальном онлайн-портале разместят методические материалы, видеокурсы и лекции, которые помогут ребятам с ограниченными возможностями здоровья быстрее освоиться в новой среде и не чувствовать себя одинокими в коллективе.

Благотворительный фонд помощи детям, рожденным на раннем сроке, «Подари солнечный свет» запустит программу для социального, физического и творческого развития детей с ограничениями по здоровью. Участниками проекта «Мы, играя, изучаем, говорим и понимаем» станут дети в возрасте от шести до 12 лет. С ними будут заниматься тренер по адаптивной физической культуре и специалист по речевому развитию. Для коррекционных занятий приобретут логопедическое оборудование. Тренировки будут проходить в семейном центре, открытом при фонде.

Прошлогодние победители

Среди лауреатов прошлого года — Международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь доктора Лизы», которая помогает оказавшимся в сложной жизненной ситуации гражданам — одиноким пенсионерам, людям, оставшимся без крова, и тяжелобольным пациентам. На средства гранта Мэра Москвы организация запустила проект «Протянем руку помощи», в рамках которого медицинскую и социальную поддержку получили участники СВО. Их обеспечили лекарственными препаратами, гигиеническими средствами и товарами медицинского назначения.