Собянин: В Москве открылся восьмой волонтерский центр «Доброе место»

Восьмой волонтерский центр «Доброе место» открылся в Северо-Восточном административном округе Москвы. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин сообщил об открытии нового здания школы в Филимонковском районе

По его словам, новый центр, как и остальные семь, станет местом объединения единомышленников, проведения добровольческих событий, дружеских встреч неравнодушных горожан.

Отмечается, что в «Добром месте. СВАО» активные москвичи всегда получат поддержку своих идей для развития социальной и городской инфраструктуры округа.

«Здесь можно поддержать социальные акции и благотворительные проекты... сходить на полезные мастер-классы и лекции, а также принести собранное вторсырьë и корм для животных из приютов», - написал градоначальник.

Он добавил, что с момента открытия первого «Доброго места» волонтёрские центры посетили более 31 тысячи москвичей.

Ранее Собянин заявил, что этим летом в регионах по разным специальностям работают более трёх тысяч участников студенческих отрядов российской столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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