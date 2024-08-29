Собянин: В Москве открылся восьмой волонтерский центр «Доброе место»

По его словам, новый центр, как и остальные семь, станет местом объединения единомышленников, проведения добровольческих событий, дружеских встреч неравнодушных горожан.

Отмечается, что в «Добром месте. СВАО» активные москвичи всегда получат поддержку своих идей для развития социальной и городской инфраструктуры округа.

«Здесь можно поддержать социальные акции и благотворительные проекты... сходить на полезные мастер-классы и лекции, а также принести собранное вторсырьë и корм для животных из приютов», - написал градоначальник.

Он добавил, что с момента открытия первого «Доброго места» волонтёрские центры посетили более 31 тысячи москвичей.

Ранее Собянин заявил, что этим летом в регионах по разным специальностям работают более трёх тысяч участников студенческих отрядов российской столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

