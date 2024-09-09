Минфин: На реализацию нацпроектов в 2024 году потратили 2,024 трлн рублей
С января по август 2024 года расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов составили 2,024 триллиона рублей, сообщил Минфин РФ.
Отмечается, что к началу сентября было израсходовано 64,5% от плановых бюджетных назначений. В лидерах по затратам нацпроекты «Демография» (77,6%), «Культура» (73,7%) и «Здравоохранение» (69,1%).
Россия сможет поддерживать нынешний уровень бюджетных трат только в течение примерно пяти лет, сообщил The Economist. Издание пишет, что в РФ активно тратят средства на социальные выплаты и программы поддержки экономики в условиях растущей инфляции.
Несмотря на прогноз дефицита бюджета России, ситуация не является критичной, так как государство всегда может найти пути решения, например, через выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ), заявил экс-глава Центробанка Сергей Дубинин «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минфин: На реализацию нацпроектов в 2024 году потратили 2,024 трлн рублей
- Латвия рассмотрит вопрос о запрете на покупку недвижимости россиянами
- В Подмосковье при крушении самолета-амфибии SSJ100 погиб испытатель Superjet
- Компания Apple представила iPhone 16 с новой сенсорной кнопкой
- Генпрокуратура начнет проверку решений о реабилитации военных преступников
- Эрдоган: Турция приняла 35 миллионов туристов с начала года
- Путин поручил создать телепередачи о многодетных семьях
- МИД Украины вызвал временного поверенного Ирана из-за сообщений о ракетах для РФ
- Выпуск российских беспилотников наладят в Узбекистане
- Суд в США рассмотрит дело о разблокировке российских YouTube-каналов 6 декабря
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru