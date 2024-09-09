Минфин: На реализацию нацпроектов в 2024 году потратили 2,024 трлн рублей

С января по август 2024 года расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов составили 2,024 триллиона рублей, сообщил Минфин РФ.

Отмечается, что к началу сентября было израсходовано 64,5% от плановых бюджетных назначений. В лидерах по затратам нацпроекты «Демография» (77,6%), «Культура» (73,7%) и «Здравоохранение» (69,1%).

«ОФЗ и сбор налогов»: Как Россия будет пополнять дефицитный бюджет в 2026 году

Россия сможет поддерживать нынешний уровень бюджетных трат только в течение примерно пяти лет, сообщил The Economist. Издание пишет, что в РФ активно тратят средства на социальные выплаты и программы поддержки экономики в условиях растущей инфляции.

Несмотря на прогноз дефицита бюджета России, ситуация не является критичной, так как государство всегда может найти пути решения, например, через выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ), заявил экс-глава Центробанка Сергей Дубинин «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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